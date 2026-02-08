元RIZINガール・久保田杏奈、4年前に結婚していた 第1子出産も発表「数年間隠していたこと本当に申し訳ありません」
【モデルプレス＝2026/02/08】元RIZINラウンドガールのモデル・レースクイーンの久保田杏奈（33）が2月7日、自身のInstagramを更新。4年前に結婚し、第1子を出産したことを公表した。
【写真】元RIZINガールの美しすぎるドレス姿
久保田は「私事で大変恐縮ですが、ご報告があります」と前置きし「かねてよりお付き合いしていた方との婚姻届を約4年前に提出しております。お相手は高校の同級生で、私のお仕事に全く関係のない会社員の方です」と報告。お相手については「大きすぎる心で私の全てを軽々と受け止めてくれて、こんな私が良いと言ってくれるなんだか少し変わった人です」と伝えた。
また、「先日、第一子を出産いたしました。母子共に健康で、すでに退院しております」と第1子出産も公表。「無事に産まれるまで妊娠のご報告は控えさせていただき、関係者の一部の方にしかお伝えしていませんでした。ご無礼をお許しください」とし、「復帰については春〜初夏を目指しております」と今後について明かした。
そして「報告が遅れ、数年間隠していたこと、本当に申し訳ありません。婚姻届の提出、挙式、住み始めなど、全てがバラバラで1年半ほどかかったため、どのタイミングでどう報告すべきかわからず数年経ってしまいました」と報告が遅れたことを謝罪。「今回のタイミングを逃したら、皆様にずっと嘘をつき続けることになってしまうと思い、このタイミングでご報告させていただきました」と今回発表した理由をつづった。
久保田は1992年10月19日生まれ。レースクイーンやラウンドガールとして活動し、2022年3月に事務所を退所。その後は草津温泉アンバサダーを務めている。（modelpress編集部）
