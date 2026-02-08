「かつみ・さゆり」さゆり、ミニ丈バニー衣装で圧巻美脚輝く「衣装も表情もキュート」「脚の長さにびっくり」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが2月7日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のバニー衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ベテラン夫婦芸人の56歳妻「年々若返ってる」圧巻美脚スラリの“超ミニ”ドレス
さゆりは「オリンピックも始まって明日は選挙ですね〜」と切り出し、期日前投票に足を運んだことを報告。女性の参政権獲得の歴史に思いを馳せながら「有難い幸せな時代だなって思うぼよの巻〜」とつづり、華やかなバニーガール風の衣装に身を包んだ階段ショットを公開した。美しい脚が際立つピンクと黒のフリルたっぷりのミニ丈ドレスで、大きなうさ耳カチューシャを付けたキュートな姿を披露している。また、「今回もウィッグです〜」と明かし、脱毛症についても記している。
この投稿には「脚の長さにびっくり」「スタイルの良さがずっと変わってないのすごい」「衣装も表情もキュート」「バニーを着こなして可愛すぎ」「年々若返ってる」「明るさに元気もらえる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ベテラン夫婦芸人の56歳妻「年々若返ってる」圧巻美脚スラリの“超ミニ”ドレス
◆さゆり、美脚輝くバニー衣装ショット披露
さゆりは「オリンピックも始まって明日は選挙ですね〜」と切り出し、期日前投票に足を運んだことを報告。女性の参政権獲得の歴史に思いを馳せながら「有難い幸せな時代だなって思うぼよの巻〜」とつづり、華やかなバニーガール風の衣装に身を包んだ階段ショットを公開した。美しい脚が際立つピンクと黒のフリルたっぷりのミニ丈ドレスで、大きなうさ耳カチューシャを付けたキュートな姿を披露している。また、「今回もウィッグです〜」と明かし、脱毛症についても記している。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿には「脚の長さにびっくり」「スタイルの良さがずっと変わってないのすごい」「衣装も表情もキュート」「バニーを着こなして可愛すぎ」「年々若返ってる」「明るさに元気もらえる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】