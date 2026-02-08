ロッテのサブロー監督（４９）は８日、都城キャンプの第２クールを総括し、同クールのＭＶＰにドラフト２位ルーキー左腕の毛利海大（かいと）投手（２２）＝明大＝を挙げた。

「『（石垣）元気かな』って言いたいけど、毛利かな。元気が投げてる時、奥で毛利が投げてたんですけど、僕はそっちを結構見ていて。いいボール放ってたんで、期待がまた膨らんだなと思って」

毛利が明大のエース時代から、映像で投球を見ていたという指揮官。「（球速は）表示以上に速く感じるタイプ。腕の出所も見えづらいし、ヘッドスピード…リリースの速さというか、トップスピードが速いんで、結構速く感じると思います。右打者の内角をグングン攻めていくんで、それも持ち味だと思うんでね」と期待した。

これには毛利も「何で自分なんですかね…ちょっとわかんないです」と照れ笑い。６日のブルペンで５２球を投げたことを振り返り、「比較的、バランスよく投げられたのと、初めてバッターに立ってもらって投球ができたので。一歩前進できたかなっていうところはあります。自分だったり、新人の選手はどんどんアピールしていかないといけない。そういう面では、ＭＶＰに選んでいただいたことは、一つアピールできたかなとは思います」と力を込めた。

東京六大学野球リーグを代表するサウスポーだった毛利。１０日からの第３クールでは実戦形式での登板も予想される。一歩一歩着実に、開幕１軍へ歩みを進める。（加藤 弘士）