タレントの辻希美(38)が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ドハマりしている外食チェーンメニューを紹介した。

動画タイトルは「【母娘３代ランチ】麻辣湯フェアを食べ納めに再びしゃぶ葉へ」。辻、長女でインフルエンサーの希空、辻の母とスタッフらで人気外食チェーン「しゃぶ葉」で食事する様子をアップした。

しゃぶ葉では、昨年11月から今年1月まで「ラムしゃぶ麻辣湯フェア」を開催。辻はしゃぶ葉の麻辣湯にドハマりしており、昨年も動画を公開していた。

鍋に入れる具材をオーダーする辻は「これがマジで、これが本当においしいのよ」と紅白団子を紹介。「しゃぶ葉のこれ半端ないよ、マジでほんとにびっくらこくよ」と力説。「希空もそんなに食べるタイプじゃないのに、これを10個ぐらいいっちゃって」と親子でドハマりしていることを明かした。

鶏と豚の白湯スープをベースの出汁に、香酢、麻辣油、麻辣醤だれで好みの味を楽しむスタイル。辻は何も加えない出汁を飲み「あぁ〜〜〜〜染みる〜〜」。「マジ飲む点滴」「3日に1回食べたい！ほんとにおいしい」と絶賛した。

動画の最後では、現在フェアは終了しているが、しゃぶ葉と同じすかいらーくグループのバーミヤンで「同じ麻辣湯メニューが食べられる」と紹介。紅白団子は同じ、麻辣湯の味はバーミヤンオリジナルが楽しめると補足した。