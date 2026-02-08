今流行りのシールで遊ぶ1歳の男の子。そんな男の子が大型犬とシール交換をしたいようで……。最後まで付き合ってあげる姿がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で34万回以上再生され、「なんて愛おしい映像なんや」「しっかり面倒みててえらい」「癒し空間♡」といった声が寄せられました！

【動画：『流行りのシール交換』を1歳の子供が大型犬とした結果→『付き合ってあげる姿』】

流行りのシールで遊ぶ男の子を見守る大型犬

TikTokアカウント「ゴールデンレトリバーのピノ」さまは、ゴールデンレトリバーの「ピノ」ちゃんと、1歳（記事執筆時点）の男の子の成長記録が更新されています。

現在、最近流行りのシールにハマっているという男の子。ピノちゃんのことが大好きな男の子は、ピノちゃんと一緒にシールで遊びたいようです。

隣で男の子を見守るピノちゃんですが、シールにはあまり興味はないようで、とても眠そうなお顔をしていたとか！しかし、それでも大切な弟の安全を守るため、ピノちゃんはその場に居座ります。

男の子はシール交換がしたくて…

その後もシールを台紙から取り外したり、カーペットに貼り付けたりする男の子の様子を眠そうに見守るピノちゃん。お兄ちゃんとして立派に子育てしていますね！

そんなピノちゃんとシール交換をしたくなった男の子。シールを手に持ってピノちゃんの背後へ回り……

ピノちゃんのおしりにシールをペタッ！おしりにシールを貼り付けられても嫌がるそぶりを見せず、穏やかに見守る優しいピノちゃんなのでした。

優しく付き合う姿がSNSで大反響！

男の子のシール遊びに優しく付き合うピノちゃんの姿はTikTokでも大きな話題に！

投稿は記事執筆時点で34万回以上再生され、「なんて愛おしい映像なんや」「しっかり面倒みててえらい」「癒し空間♡」「眠いのにママさんの代わりご苦労様です！」などの声が寄せられました。

TikTokアカウント「ゴールデンレトリバーのピノ」さまでは、今回ご紹介したピノちゃんと男の子の成長記録が紹介されています。仲睦まじいふたりの様子は見ていてほんわか心が癒される光景ばかり！ぜひ他の日の投稿もチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ゴールデンレトリバーのピノ」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。