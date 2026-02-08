デビュー戦でプロ初ゴールを決めた前田。写真：滝川敏之

　大学生がチームを救った。

　アビスパ福岡は２月８日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で、ファジアーノ岡山とホームで対戦した。

　１点を先制される苦しい展開だったなか、78分に追いつく。スコアラーは2027シーズンの福岡加入が内定しており、今季は特別指定選手に登録されている神奈川大３年の前田快だ。
 
　21歳MFは69分から途中出場してプロデビューを果たすと78分、敵陣ペナルティエリア手前中央でFKのこぼれ球に反応。豪快なダイレクトボレーで合わせてネットを揺らしてみせた。

　このゴラッソにSNS上では「前田快、めちゃくちゃ面白い」「スーパーゴラッソ」「無茶苦茶ええやん」「最近の大学生すごいわ」「ヤバすぎる子だ」「ガチのバケモンや」「前田快キタキタキタキタキタキタ」「本物かもしれない」「超絶プレー」などの声が上がっている。

　なお、試合は１−１のまま90分で決着がつかず。特別大会のレギュレーションによるPK戦の末に、６−５で福岡が勝利を飾っている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】大学生ボランチがプロデビュー戦で決めた豪快な一撃！

 