アルビレックス新潟の試合結果です。アウェーで愛媛との開幕戦に臨んだアルビは、マテウス・モラエスの先制ゴールを守り切り1対0で勝利しました。





明治安田J2・J3百年構想リーグで、アルビレックス新潟は開幕戦で愛媛と対戦。新加入のキーパーの活躍で1点を守り切り、20試合ぶりの勝利をおさめました。



試合は開始3分、新加入・佐藤海宏のクロスからマテウス・モラエス！さっそく先制点を奪い、1－0で前半を折り返します。



後半は愛媛に攻められるシーンが増えますが、新加入・バウマンが右手一本でビッグセーブ！17本のシュートを放たれるも一度もゴールを許さず、ビッグセーブを連発します。新加入のキーパーの活躍で1点を守り切ったアルビ。開幕戦を勝利で飾り、2025年6月以来20試合ぶりの勝利をおさめました。



次節は、15日(日)にアウェーでJ2徳島と対戦します。