波紋を広げた失言…「退屈だった」の“真意”　「はっきりさせておくよ」米NBC解説者が弁明【冬季五輪】

スノボビッグエアの決勝で失言した米解説者が弁明した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアの決勝が現地時間2月7日に行われ、木村葵来が同種目で初の金メダルに輝き、木俣椋真も銀メダルを獲得した。

【写真】日本選手と中国選手の友情を見よ！表彰台での姿をチェック

日本勢2人が表彰台に立ち、銅メダルは中国のスー・イーミンが手にした。白熱した戦いが繰り広げられた一方で、米国中継でNBC解説者のトッド・リチャーズ氏による失言が波紋を広げている。

中継終了直後に「あれは本当に退屈だった」「予選の方がずっと面白かったよ」というリチャーズ氏の声が、マイクに拾われてしまったと、米メディアが報じている。

これを受け、リチャーズ氏本人が自身のインスタグラムで弁明した。リチャーズ氏は「マイクが音を拾ってしまった件について一言。あの発言は、記者の前だろうがどこだろうが言える内容だ。予選と決勝の様子を見て感じた僕なりの意見であって、特定のライダーについて言ったわけじゃない。説明するまでもないことだとは思うけど、はっきりさせておくよ。彼らはみんな、最高に素晴らしい存在だ」と伝えている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]