強い冬型の気圧配置は、8日(日)の夜まで続く見込みです。山陰や北陸など日本海側では雪の降り方が引き続き強いところがあるでしょう。大雪に注意・警戒してください。

8日(日)午後9時の予想天気図です。冬型の気圧配置は強いままで、縦にのびる等圧線の間隔も小さく、日本海からの北よりの風が強いでしょう。

9日(月)午前9時の予想図では、冬型は次第に緩みそうです。

8日のうちは、日本海側の地域を中心に寒さが厳しく、雪の降り方も強まるでしょう。

8日夜にかけての雪と風の予想ですが、発達した雪雲が日本海の北西よりの風によってもたらされ、山陰から東北まで、日本海側では雪が降りやすいでしょう。

9日は、北陸では朝までは雪が降る見込みです。日中は次第にやむでしょう。

北陸では、9日の朝にかけて雪の降りやすい状態は続きそうです。

【9日午前6時までに予想される24時間降雪量（多いところ）】

新潟県 平地 50センチ

新潟県 山沿い 80センチ

富山県 平地 50センチ

富山県 山間部 60センチ

石川県 平地 25センチ

石川県 山地 50センチ

福井県 平地 30センチ

福井県 山地 50センチ

北陸では、9日の日中は雪がやむところが多いでしょう。

週のなかば、11日(水)あたりは低気圧の影響で雨が降る見込みです。

9日には冬型は緩み、雪は落ち着きそうですが、8日のうちは積雪がさらに増えることになりそうです。屋根雪の落下や路面の凍結などにも注意を払うようにしてください。