日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が8日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。「同期のアナウンサー」の驚きの転身ぶりに本音をもらす場面があった。

この日は私物の査定が予想金額に近い人が高級グルメを食べられる「高級グルメをかけて私物をLINE査定」企画に、元プロ野球選手・糸井嘉男氏、したんクリニックやイモトのWiFiなどを運営するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長、元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が参加した。

同コーナーで進行を務めた河出アナは森について「テレビ東京を退社後、バラエティーやドラマ、モデルなど幅広いジャンルでの活躍が評価され、日経トレンディが選ぶ『2024年 今年の顔』に選出された森香澄さん」と紹介。「実は、森さんと私、河出、同じ2019年入社で、同期のアナウンサーなんです」と森と“同期”であることを明かした。

そのうえで「同じ同期で入社したと思ったんですけど、気づいたら“令和のあざと女王”になっていたという…」と“同期”のまさかの転身ぶりに困惑しきり。森も「おかしいですね、本当に」を笑うと、河出アナは「誇らしいです」と笑顔を浮かべた。