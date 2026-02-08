【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

KADOKAWAはフィギュアブランド「KDcolle」で、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、新作プラモデル、フィギュア計画を発表した。

KADOKAWAはその強力なIP力を活かし、様々なキャラクターを立体化していく。「Re:ゼロから始める異世界生活」のラムのプラモデルなどユーザーの裾野を広げる方向や、「スレイヤーズ」のリナ=インバースといった世代に刺さるキャラクターなど、様々な方向性で訴求する姿勢が明確になっていた。なお、商品は記述がない場合、すべて発売日・価格未定。

「Re:ゼロから始める異世界生活」、ラム プラスチックモデル

「Re:ゼロから始める異世界生活」、レム プラスチックモデル

「フルメタル・パニック！ Family」1/48 アズール・レイヴン プラスチックモデル。8月発売予定。価格は9,900円

「フルメタル・パニック！」1/48 アーバレスト プラスチックモデル

「勇者のクズ」城ヶ崎亜紀

「勇者刑に処す」テオリッタ

「クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった」朝凪海

狼と香辛料 ホロ

「スレイヤーズ」リナ=インバース

「灼眼のシャナ」シャナ

様々なキャラクターが登場予定

「ラブライブ！」のキャラクターをフィギュア化予定

「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」

「ラブライブ！」絢瀬絵里 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.。3月発売予定。価格は23,000円

さらにフィギュア化が展開予定

「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」ライザ (ライザリン・シュタウト)

「姉なるもの」千夜

「魔法少女にあこがれて」マジアズール

