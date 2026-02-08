KADKAWA、「リゼロ」、「スレイヤーズ」、「ラブライブ！」、「まほあこ」など多彩な作品のキャラクターをフィギュア化！【#ワンフェス】
KADOKAWAはフィギュアブランド「KDcolle」で、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、新作プラモデル、フィギュア計画を発表した。
KADOKAWAはその強力なIP力を活かし、様々なキャラクターを立体化していく。「Re:ゼロから始める異世界生活」のラムのプラモデルなどユーザーの裾野を広げる方向や、「スレイヤーズ」のリナ=インバースといった世代に刺さるキャラクターなど、様々な方向性で訴求する姿勢が明確になっていた。なお、商品は記述がない場合、すべて発売日・価格未定。
「Re:ゼロから始める異世界生活」、ラム プラスチックモデル
「Re:ゼロから始める異世界生活」、レム プラスチックモデル
「フルメタル・パニック！ Family」1/48 アズール・レイヴン プラスチックモデル。8月発売予定。価格は9,900円
「フルメタル・パニック！」1/48 アーバレスト プラスチックモデル
「勇者のクズ」城ヶ崎亜紀
「勇者刑に処す」テオリッタ
「クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった」朝凪海
狼と香辛料 ホロ
「スレイヤーズ」リナ=インバース
「灼眼のシャナ」シャナ
様々なキャラクターが登場予定
「ラブライブ！」のキャラクターをフィギュア化予定
「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」
「ラブライブ！」絢瀬絵里 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.。3月発売予定。価格は23,000円
さらにフィギュア化が展開予定
「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」ライザ (ライザリン・シュタウト)
「姉なるもの」千夜
「魔法少女にあこがれて」マジアズール
