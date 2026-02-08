道端アンジェリカ「結婚記念日＆お誕生日」夫との密着2ショット公開「ラブラブで微笑ましい」「花束が豪華」と反響
【モデルプレス＝2026/02/08】モデルの道端アンジェリカが2月7日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】40歳美女モデル「幸せな空気感伝わる」花束持った夫と密着
道端は「結婚記念日＆お誕生日」とつづり、記念日を祝う特別なひとときを公開。ドレスアップし乾杯するショットや、アニバーサリープレートに手を添えた夫の姿のほか、大きな花束を持った夫に寄り添う幸せ溢れる2ショットを披露し、「おめでとーこれからもよろしく」と記している。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「美しい」「幸せな空気感伝わる」「ラブラブで微笑ましい」「花束が豪華」「ドレスアップしてお祝いするの素敵すぎる」などの声が寄せられている。
道端は2017年12月、一般男性との結婚を発表。2018年7月に第1子男児を出産、2020年10月に第2子男児出産を公表した。その後、2021年11月に正式に離婚が成立。2023年2月には一般男性との再婚を自身のInstagramにて報告していた。（modelpress編集部）
◆道端アンジェリカ、結婚記念日2ショットを公開
◆道端アンジェリカの投稿に反響
