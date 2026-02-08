2児の母・夏菜、美ウエスト輝くブラックコーデに「完璧なプロポーション」「引き締まってる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/08】女優でタレントの夏菜が2月7日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つブラックコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】36歳朝ドラ女優「完璧なプロポーション」と話題の美くびれショット
夏菜は「Saturday night vibes．」とコメントし、私服ショットを投稿。後ろ髪を両腕でかき上げるようなポーズで、タイトなシルエットの黒トップスに同色のパンツを合わせたスタイリッシュなブラックコーディネートを披露した。トップスの裾からは引き締まった美しいウエストが覗いており、抜群のスタイルを強調している。
この投稿には、「ウエスト細すぎ」「スタイル抜群すぎる」「かっこいい」「完璧なプロポーション」「こんな体型憧れる」「引き締まってる美ボディがすごい」といった反響が寄せられている。
夏菜は2021年1月に一般男性と結婚。2022年3月に第1子となる女児、2023年8月に第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
