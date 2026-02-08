【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

エアテックスは、2月8日開催の「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、コンプレッサー「APC036」などの展示販売を行った。会場価格は「APC036」が15,000円、「サイレント4」が単品で49,000円。

「APC036」は容量1リットルのエアタンクが付属したボックス型コンプレッサー。最高圧力は0.39MPaで、空気吐出量は毎分約20～23リットル。動作音量は37dBで、360度回るエアブラシホルダーが付属する。通常価格は18,700円。

「サイレント4」は7.4リットルの大容量エアタンクを備えるオイル使用コンプレッサー。オイルでモーターの振動を軽減するため動作音量は約39dBとしており、再起動圧力の0.4MPaまで2分以上動作なしで吹き付けが可能としている。最高圧力は0.8MPaで、空気吐出量は毎分約45～52リットル。通常価格は79,200円。