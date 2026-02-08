【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

グッドスマイルカンパニーは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」の「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」ブース内にて、「初音ミク」関連フィギュアを展示している。

ブースでは「ねんどろいどらーじ 桜ミク」のデコマス展示をはじめ、「初音ミク 漢宮秋月Ver.」の他、予約受付中の「レーシングミク 2025Ver.」、「初音ミク 100番目の冒険Ver.」、「雪ミク Yukiiro Pop Ver.」が展示されている。

ねんどろいどらーじ 桜ミク

初音ミク 漢宮秋月Ver.

レーシングミク 2025Ver.

初音ミク 100番目の冒険Ver.

雪ミク Yukiiro Pop Ver.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)Art by Rella Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C) 望月けい / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト

衣装原案：月の兎

Art by KEI (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Art by iXima (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net