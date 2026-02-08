中央競馬は東京＆京都の２場が開催中止となる異例の事態に、フジテレビ系「みんなのＫＥＩＢＡ」（日曜・午後３時）は８日の放送で唯一開催されている小倉競馬を中心に展開した。

日曜は東西のメインで重賞が組まれることが多いため、２つの重賞の予想に多くの時間を費やすが、この日は重賞もなく、１場開催で小倉のメインがオープンの小倉日経賞（芝２０００メートル）。番組ＭＣのＤＡＩＧＯは冒頭で「とにかく我々にできることは、まず小倉日経賞、全集中で」と気合を見せていたが、重賞より注目度が下がる第３場のオープン１競走では時間を使い切れず、延期された重賞の展望やクラシックについて語るなど特別コーナーを設けながら、番組構成に苦労しているようだった。

「みんなのＫＥＩＢＡ」の競馬中継にＳＮＳでは「尺余り過ぎて特別コーナーｗ」「小倉のメインがＧ１の如く取り上げられててシュール」「これは貴重（笑）」「トークの尺がありすぎる」「小倉１０Ｒをじっくり振り返るのはなかなかレアだな…」「小倉の２勝クラスこんなガッツリ見るのはじめてやろ」「順当に明日明後日の展望をしていた」「皆話のばすの大変そう（笑）」「めちゃくちゃゆるすぎる」「まあ小倉があるから…」「代替開催の有力馬を語るという体でトーク主体になったかあ」「だいぶ苦しい番組構成になってる」「めちゃくちゃ暇そう」「一応東京競馬場から放送してるのね」「すごい尺あまり感がにじみ出てる」「放送事故観ようと思ったら普通におもろいやん」などの反応が寄せられている。