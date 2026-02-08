父は人気イケオジ俳優。実はNHK紅白にも出ていた31歳ダンサーの“親子ツーショット“が素敵
濃口イケオジ俳優・北村一輝には、ダンサー、コレオグラファーとして活躍する息子がいる。現在31歳の北村将清（しょうせい）が毎年、Instagram上で誕生日を報告すると、ネットニュースになる。
もちろん話題はそれだけではない。2022年、2023年、2025年と彼はバックダンサーとして、年末恒例のNHK紅白歌合戦に出場した。とにかく晴れやかな印象で好感をもてる雰囲気が魅力的だ。
ネットニュースも紅白も常連の北村将清について、イケメン研究家・加賀谷健が解説する。
◆2020年に父と子のツーショット解禁
毎年12月3日になると、ある有名俳優の息子のSNS投稿が、ネットニュースになる。1994年生まれ、現在31歳。父は北村一輝。ダンサー、コレオグラファーとして活躍する北村将清がフォロワーに向けて誕生日を報告するInstagram投稿だ。
2020年の誕生日には「あげるの辞めたりしてたけど、いつかはバレることだし、もういいかなって思えるようになった」というキャプションとともに、父・一輝が将清の左肩に手を置くツーショットを投稿していた。父と子のツーショット解禁ということで、これもネットニュースになった。
さらに2021年2月2日、今度は父・一輝がInstagramで将清と同じポーズで恵方巻をくわえたローアングルの印象的な一枚を投稿した。もちろんこれもネットニュースになったが、北村将清に関する話題性は毎年恒例の祝祭的ムードがあっていい。
◆豊富な話題に事欠かない存在
2023年にはanoの大ヒット曲「ちゅ、多様性。」のミュージックビデオにバックダンサーの一人として出演。年末のNHK紅白歌合戦にも（バックダンサーとして）出場した。
本人のInstagramには「MVに始まり、こうやって去年に引き続き、再び年末番組に出させていただけたのが本当に嬉しいです」とキャプションに書かれた投稿があった。
他にも2024年1月12日の投稿で「髪の毛がさっぱりして気分よいのだ」とニューヘアースタイルについて報告すれば、これもネットニュースになる。もはやネットニュースの常連だ。
各媒体にとってみれば、豊富な話題に事欠かないありがたい存在。北村将清のInstagramはネットニュースの宝庫といってもいい。かといって本人の投稿がこれ見よがしになるわけではなく、あくまで自分のペースでフラットな姿勢を継続しているところに好感がもてる。
◆2025年末も紅白に出場していた？
Instagram投稿での報告はあくまでさらりと簡潔に。というルールがあるのかもしれない。ちなみに2022年紅白歌合戦でもSEKAI NO OWARIのレコード大賞受賞曲「Habit」のバックダンサーとして出場している。
彼のInstagramを遡れば、売れっ子ダンサーの経歴がいくらでもでてくる。Mrs. GREEN APPLEイヤーとなった2025年末の紅白歌合戦では、同グループの「GOOD DAY」でやはりバックダンサーとして出場している。
Mrs. GREEN APPLEが率いる100人のバックダンサーたちのパフォーマンスが祝祭的なエモーショナルをブーストしていたが、2026年初投稿（1月1日）として、100人ダンサー記念写真をさらりとアップしている。
大学でダンスを始めた彼はまた、吉祥寺のダンススクールでヒップホップのクラスをうけもっている。底抜けに晴れやかなレッスン風景を思わず想像する。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
コラムニスト／アジア映画配給・宣伝プロデューサー／クラシック音楽監修
俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン・サーチャー”として「イケメン研究」をテーマにコラムを多数執筆。 CMや映画のクラシック音楽監修、 ドラマ脚本のプロットライター他、2025年からアジア映画配給と宣伝プロデュース。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業 X：@1895cu
