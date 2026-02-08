◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】スノーボード男子ビッグエア決勝で、初出場の木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝が今大会の日本選手団第１号の金メダルに輝いた。５日の予選を３位で通過し、決勝では高さのある５回転半トリックをそろえて計１７９・５０点をたたき出した。同種目では男女を通じて日本勢初の金。同じく初出場で予選１０位通過の木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝も銀メダルを獲得し、日本勢ワンツーを決めた。

大舞台に強い男が、会心の滑りでメダルをたぐり寄せた。木俣は横５回転半を２種類のスタンスでそろえ、力強くガッツポーズ。初の五輪で前回王者・蘇を抑え、銀メダルをつかみ、金の木村とワンツーで表彰台を飾った。「技は１２０％出した。結果も、自分の技もマックスを出せてうれしい」と喜びをかみ締めるように言葉をつないだ。

上位１２位までが決勝に進む予選は１０位で通過。日本からリビーニョまで観戦に来てくれた父・慎也さん（４６）に活躍を約束し、決勝に臨んだ。横５回転半技を２本そろえ、一時首位に立った。木村に上回られた３本目は逆転を狙い、「やったことがない」という横６回転の大技を“解禁”。惜しくも転倒したが、最後まで攻めきっての銀メダルだ。

昨年３月の世界選手権金メダルを現地・スイスで見せられなかった父に、メダルを見せにいくと父は泣いていた。「俺はうれしいよ」と向けられた木村は「俺もうれしいよ」と返して、抱き合って喜びを分かち合った。

雪辱の舞台だった。前回２２年北京五輪の代表争いでは、最後の選考大会のＷ杯スイス・ラークス大会決勝で２度転倒。初の切符に手が届かなかった。年下が次々に台頭する中で「立ち位置は分かっていた」と一度は競技から退くことも考えたが、「何も達成せずに終われない。目標の最終地点は五輪だから」と再び戦いの場に戻った。「五輪に出て、メダルを取れたことが本当にうれしい」と胸を張った。

１６日には、スロープスタイル（ＳＳ）が控える。ビッグエアの表彰台で金メダルの木村に「うざいな〜（笑）」と冗談めかして言ったが、悔しさがないわけではない。「ＳＳの方が行けると思っているので、色を変えたい。金メダルに」と木俣。逆境からはい上がった男の快進撃は続く。（宮下 京香）