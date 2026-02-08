◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

女子の個人ノーマルヒルが行われ、初出場の丸山希（２７）＝北野建設＝が、合計２６１・８点で今大会日本勢のメダル第１号となる銅メダルを獲得した。同種目で日本女子のメダル獲得は、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）以来２大会ぶり２度目の快挙。母の他界、大けがなど試練を乗り越え栄冠を手にした。高梨は１３位、勢藤優花（オカモトグループ）は１４位、伊藤有希（土屋ホーム）は１７位だった。

＊ ＊ ＊ ＊

高梨の４度目の五輪のスタートはほろ苦いものとなった。１回目に９２メートルと飛距離を伸ばせず１３位とその時点でメダルは遠のいた。２回目は９６メートルとしっかり修正して飛距離を伸ばしたが、順位を上げることができなかった。「２本目は今の自分のベストが出せたかなとは思うけど、目指す結果ではないので後悔の残る１日」と言葉を絞り出した。

後輩、丸山が銅メダルを手にした。１８年大会で自身もメダルを手にしているからこそ分かるメダルの重圧。それだけに悔しさを押し殺し「すごく孤独で不安のある中でそれを勝ち取った力もそうだけど、メンタルも素晴らしい。希ちゃんのメダルからすごく力をもらえました。いい日だなって幸せな気持ちになった」と自分のことのように喜んだ。

「現実的なところでメダルを取れる実力ではない」と話したが、白旗を上げている訳ではない。昨季から取り組み続ける助走路から踏み切りへの移行がスムーズになり、昨季からＷ杯での表彰台はないとはいえ、今季４位が３度とかみ合えばメダルに手が届く位置にはいる。残る２種目へ「（メダルへ）そこに向けて４年間やってきた。何かのきっかけで変われる自分に期待」と言った。女王奪還へ、残り２種目に心血を注ぐ。（松末 守司）