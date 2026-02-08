◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝(大会3日目/現地8日)

日本スケート連盟は7日、決勝に出場する選手とコメントを発表しました。

男子シングル・フリー、ペア・フリー、アイスダンス・フリーダンス、女子シングル・フリーの4種目で行われる団体決勝。すでに現地7日にアイスダンス・フリーダンスが行われ、吉田唄菜選手、森田真沙也選手組の“うたまさペア”が演技を行っています。

ペア・フリーはショートプログラム(SP)に続き三浦璃来選手・木原龍一選手組が出場。三浦選手・木原選手組は6日のSPで自己ベストを更新する演技を見せて1位となっています。

女子シングル・フリーもショートプログラム(SP)に続き坂本花織選手が出場。坂本選手は6日のSPで全体1位の演技を見せていました。

男子シングル・フリーは佐藤駿選手が出場。7日の男子SPは鍵山優真選手が演技しており、佐藤選手は今大会初出場となります。

▽選手コメント

【三浦璃来選手・木原龍一選手組コメント】

私達らしい演技をし、TEAM JAPANの結果に貢献できるような演技を目指し、頑張ります。

【坂本花織選手コメント】

この最高のメンバーで、力を合わせて、最高の結果を掴み取れるようFSを頑張ります！

【佐藤駿選手コメント】団体戦ではチームに貢献できるようコンディション、調子を万全に臨みます。緊張すると思いますがチームの声援を力に変えて全力で頑張ります。