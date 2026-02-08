ピースの綾部祐二が７日深夜に放送されたニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」にゲスト出演した。

この日の放送はオードリーの仕事の都合で米・カリフォルニア州から生放送となり、２０１７年に渡米し、現在ロサンゼルス在住の綾部が登場した。放送の中で若林正恭から「よくある１日っていうかさ、どんな１日なの？」と米国での生活について問われた綾部。「朝起きてテラスで紅茶飲んで、天気が良ければハーレーで流して、ランチ食べて、友達とハングアウト（英語で遊ぶことなどを意味するスラング）して、何でもない恋バナとかして。で、日が暮れるでしょ？サンセットを海に見にいって、ご飯食べて、寝るって感じ」と１日のルーティーンを語った。

仕事の時間がない１日の予定に驚く若林から「綾部君と会うっていうと、知り合いから『（綾部は）どういう仕事してんの？』って聞かれるの。日本人て聞くじゃん、そういうの」と問われると、綾部は「なんで、すぐにさ、何をやっていて、何の収入をってさ。悪いことはしてない、ってことだけは言っておくよ」と、まくし立てた。

若林と春日が爆笑する中、さらに「悪い金で生活はしてないよ。あとはほっといてくれよ。誰が何の収入源で生きていようが、お前らが気にすることじゃない。日本国民よ。聞いてくれ、一切興味を持つな、オレの収入源、そしてオレの生活に対して」と、止まらず。「ちゃんとしたきれいなお金でアメリカで生活をして、グリーンカードを持って生活している。一切気にするな、人がどう生きてて、お金の得方をして、何を目的としているのか、そんなことをいつまでも聞くな」と呼びかけた。

綾部の悠々自適な生活に若林は「でも、めっちゃいい一日だな、それ」とうらやましがり、春日も「最高だよ」と口をそろえていた。