愛媛県松山市で行われている将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第1局は2月8日、15時に午後のおやつタイムを迎えた。盤上の読み合いが激化するなか、両対局者が選んだ“糖分補給”のチョイスに、ファンが沸いている。

【映像】藤井王将の名物まんじゅうと“幻”の大福

藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が注文したのは、慶応3年創業の老舗和菓子店の「山田屋まんじゅう」と、地元の新宮茶。さらに愛媛県民のソウルドリンク「ポンジュース」を添える“愛媛フルコース”だ。 山田屋まんじゅうは、わずか22グラムの小さな一口サイズ。透き通るような薄皮と、口の中で溶けるような極上のこし餡が特徴で、その見た目から愛好家の間では親しみを込めて「あんこ玉」と呼ばれることもある名品だ。

これにはABEMAの視聴者も「美味しいやつだ」「お上品まんじゅう」と納得の反応。また、鮮やかなオレンジ色のグラスを手にする藤井棋王が映ると「ポンジュース飲みたくなってきた」と喉を鳴らすコメントも相次いだ。

一方、挑戦者の増田康宏八段（28）は、知る人ぞ知る“幻”のスイーツ「霧の森大福」とホットコーヒーをオーダーした。 香り高い新宮茶（抹茶）を練り込んだ餅で、こし餡と生クリームを包んだこの大福。ネット通販では抽選倍率が高く、実店舗でも即完売することで知られる入手困難な逸品だ。

この激レアなチョイスに、スイーツ好きのファンが即座に反応。「あーこれ食べたかった」「全然買えないやつ〜」「流行ってたやつー」と、画面越しの羨望の声が殺到した。

伝統と酸味でリフレッシュした藤井棋王と、入手困難な甘味で集中力を高めた増田八段。愛媛の銘菓を力に変え、夕刻に向けての終盤戦はいよいよ熱を帯びてくる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）