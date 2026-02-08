俳優・モデルの竹内涼真さん（32）が7日までにインスタグラムを更新。竹内さんの父や、歌手・モデルである弟の竹内唯人さん（25）、モデル・タレントである妹のたけうちほのかさん（28）との家族ショットを披露しています。



【写真】竹内涼真君ご一家様、ご来店ありがとうございます

涼真さんは、「thank you Mom」の言葉にハートマークを添えて複数枚の写真を投稿。アップされた写真の中には、サングラス姿の竹内さんのピンショットに加えて、父と唯人さんのツーショット、ほのかさんのピンショットなど、仲良さげなオフショットがみられます。



また、涼真さんが以前、沖縄県にある焼肉店「焼肉ホルモン萬たく」に家族で訪れていたとして、店舗の公式インスタグラムで写真が公開されています。公式インスタグラムは、「竹内涼真君ご一家様が来てくれました」「カップルみたいに仲の良い兄妹！」とコメントしており、ここでもプライベートを楽しく過ごす家族の様子がみられます。



また、涼真さん、唯人さん、ほのかさんがそれぞれサインを書く姿もアップされており、「因みに兄妹3名でサイン書かれることが無いそうで、是非、萬たくで探してみてください」と添えられていました。



SNSでは、「素敵で最高のファミリー写真ありがとう」「仲良しでステキ過ぎる」「リフレッシュできたかな？」「素敵家族ですね」「あらっ良いですね〜」「ドラマの1シーンみたいにかっこいい」「素敵なfamily」「竹内ファミリーほんとに仲良し」などのコメントがありました。