よりタフ＆スタイリッシュに進化

2025年12月19日、スズキは人気軽トラック「スーパーキャリイ」の一部仕様変更を発表し、2026年1月23日から発売しました。

よりスタイリッシュなエクステリアへと進化した新型モデルの中でも、特に注目を集めているのが、個性的な新スタイルの「Xリミテッド」です。

スーパーキャリイは、スズキの軽トラック「キャリイ」の派生モデルとして2018年に登場したラージキャブ仕様車です。

ノーマルモデルよりも室内空間が広く、居住性に優れていることから、農作業だけでなくアウトドアシーンでも人気を集めています。

今回の一部仕様変更では、キャリイシリーズの全車で12年ぶりにフロントデザインを刷新しました。

スーパーキャリイもこの変更に含まれ、登場以来大きな意匠変更としてフロントの外観を一新しています。

横長のLEDヘッドライトを装備し、フロントガーニッシュをブラック仕様に変更することで、タフさとスタイリッシュさを兼ね備えたフロントフェイスへと進化しました。

また、インテリアではインパネ周りのデザインを変更し、さらに「デュアルセンサーブレーキサポートII」の搭載など、安全性能の向上も図られています。

そして特別仕様車のXリミテッドも引き続きラインナップされました。Xリミテッドは、専用のフォグランプベゼルやガーニッシュ、デカールなどを装備した、高級感とスタイリッシュさを兼ね備えた特別モデルです。

2023年にスーパーキャリイ初の特別仕様車として発売され、他とはひと味違う個性的なスーパーキャリイに乗りたい人から支持を集めました。

今回の一部改良を経て継続して設定されたXリミテッドでは、ブラック仕様のSUZUKIロゴ入り専用フロントガーニッシュや、カラードバンパー、フォグランプベゼル、ドアハンドルを装備。

さらに、タイヤ痕（ブラックマーク）をイメージした専用デカールをサイドおよびリアに追加し、ホイールもブラックメタリック塗装の専用スチールホイールとすることで、ノーマルモデルにはないスタイリッシュさを演出しています。

ボディカラーは、ツールオレンジ、アイビーグリーンメタリック、モスグレーメタリック、デニムブルーメタリックの4色を設定。

このうちテーマカラーに採用されているツールオレンジは、ブラックの追加パーツやデカールの存在感を引き立てる、魅力的なカラーとなっています。

そのほか、シートバックスペース用のアクセサリーとしてカラードフックやマルチルーフバーなども用意されており、好みに応じてカスタマイズできるのも「スーパーキャリイ Xリミテッド」の魅力といえるでしょう。

なお販売価格（消費税込み）は、2WD・5MTモデルが156万9700円から、4WD・4ATモデルは180万700円からとなっています。