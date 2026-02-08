◆明治安田J1百年構想リーグ第1節 福岡1―1（PK6-5）岡山（8日、福岡・ベスト電器スタジアム）

アビスパ福岡がJリーグ戦としては28年ぶりに採用されたPK戦を制し、白星発進した。勝ち点を2獲得。敗れた岡山にも勝ち点1が入った。

チーム始動日に金明輝前監督に複数のコンプライアンス違反が確認されたとして、電撃的に契約を解消した福岡。新加入の岡哲平や奥野耕平が先発に入り、ベンチにはU―23（23歳以下）日本代表の道脇豊、特別指定選手の前田快（神奈川大）が入った。

序盤は互いに固い守備でチャンスを作れずにいたが、徐々に福岡がペースをつかみ出す。相手ゴール前まで侵入する場面を増やしたが、得点には至らなかった。前半40分、自陣で一度は相手にイエローカードが出たものの、一転して取り下げられ、福岡の名古新太郎に与えられたあたりから暗転。同44分、CKから先制ゴールを許した。終了間際にFKから碓井聖生がヘディングシュートを放ったが、惜しくも枠を捉えられず、0―1で折り返した。

1点を追う後半は福岡が攻勢を強めるが、ゴールには遠い時間が続く。後半24分に前田快、道脇、ルーキーの佐藤颯之介とフレッシュなメンバーがピッチに立ち、得点を狙った。後半30分すぎ、前田快がペナルティーエリアのやや左外でファウルをもらってFKを獲得。このFKは壁にはね返されたが、こぼれ球を前田快が直接たたき込んでシュートを沈めた。特別指定選手の劇的な同点弾で試合を振り出しに戻した。

福岡は昨季YBCルヴァン・カップや天皇杯で経験しているが、Jリーグ戦では1リーグ制だった1998年5月3日の第1ステージ広島戦以来。1人目の橋本悠が止められたが、相手の1人目も外した。その後互いに決め、7人目に突入。福岡は前嶋洋太が冷静に決めたが、岡山の選手が外した。

百年構想リーグはシーズン移行を控え、6月まで開催。東西10クラブずつによる2回戦総当たりの地域リーグラウンドを実施。東西の同順位同士がプレーオフラウンドで対戦し、最終順位を決める。優勝クラブは2026〜27年シーズンのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の出場権を獲得。J2降格はない。