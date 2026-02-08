◇第35回 ITTF-ATTU アジアカップ 2026(4日〜8日、中国)

張本美和選手が準決勝で激戦の末、惜しくも敗れました。

日本勢唯一となるベスト4進出を決めた張本選手(世界ランク7位)は、準決勝で同ランク2位の王曼碰選手(中国)と対戦。

第1ゲームから4連続ポイントなどでリードを奪い11-7でゲームを先取します。第2ゲームでは苦しい展開が続き、9連続ポイントを奪われ3-11でゲームを落とします。

続く第3ゲームではデュースにもつれ込むも、12-14とゲームを落とし、リードを広げられます。それでも第4ゲームでは粘りのプレーを見せ、11-8で試合を振り出しに戻します。その後、激闘を繰り広げるも、第5ゲーム、第6ゲームを立て続けに落とし、2-4(11-7、3-11、12-14、11-8、8-11、8-11)で惜しくも敗れました。

なお、張本選手はこの日に3位決定戦に登場し、同ランク4位の蒯曼選手(中国)と、対戦します。

【結果と対戦組み合わせ】

▽準決勝

孫穎莎 4-2 蒯曼

張本美和 2-4 王曼碰

▽3位決定戦

蒯曼 - 張本美和

▽決勝孫穎莎 - 王曼碰