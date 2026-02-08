◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第1節 岡山1―1福岡（PK5―6）（2026年2月8日 ベスト電器スタジアム）

アウェーの開幕戦となった岡山は6日に特別指定選手として承認されたばかりのMF小倉幸成（20）をいきなり守備的MFで先発起用。プレースキッカーを任された小倉は前半44分、右CKをファーポストでフリーになっていたMF松本昌也（31）のヘディングに合わせて先制ゴールをアシストした。FKで大柄な選手全員がニアに集まる裏を狙ったピンポイントFKだった。試合は後半33分に追いつかれ、PK戦で敗れて勝ち点1となった。小倉は90分フル出場し、PK戦では6人目のキッカーとして登場。GKの動きを見極めてゴール右に決めた。

小倉は1月にサウジアラビアで行われたU―23アジア杯の優勝メンバーで決勝の中国戦ではミドルシュートで2得点して1月30日に岡山入りを発表。合流間もない小倉を起用したことについて木山隆之監督（53）は「チームとして日々見せているものがベスト。その中に彼が入ってきたので使った。守備での球際のプレー、奪った後の落ち着き。試合序盤に相手の距離感とかスピードにちょっと判断が遅れる瞬間もあったが、それも試合中にアジャストしていくのは素晴らしいと思う。今後もっと成長してくれるんじゃないかなと思います」とデビュー戦に合格点をつけた。

PK負けで勝ち点1となったことについて指揮官は「先制したゲームだったので、追いつかれてこの大会のレギュレーションのPKになって、相手が2ポイントで我々が1点っていうのは悔しい思いはある。ペナルティーキックに関してはもっと練習する必要があると思った。ただ、そこに至らないように、後半押し込まれる時間が続いたのは自分たちが望んだことじゃない。そこはしっかり反省してまた努力したい」と次節の広島戦を見据えていた。