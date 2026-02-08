◇プロ野球・巨人春季キャンプ（8日、宮崎）

巨人は春季キャンプ第2クール最終日を迎え、石塚裕惺選手がここまでの練習を振り返りました。

今回で2度目の1軍キャンプ参加となった石塚選手。「周りが1軍選手なので吸収する部分も多いですし、ありがたい環境だなと思って毎日やっています」とコメント。体の状態についても「張りはあるんですけど痛いところもない。しっかり量もこなせているので順調かなと思います」とキャンプ前半を振り返りました。

キャンプ前には坂本勇人選手とともに自主トレを重ねていた石塚選手。「練習量もすごくするので、このキャンプにも耐えられる体を1月中に作れたのは大きかったかなと思います」と話し、「スローイングのところで、色々教わってしっかり指にかけて投げるってところで、人さし指に豆が出来ました」と今まであまり出来たことのない豆が出来たことを明かしました。

自身のバッティングについては「まだまだ個人的にもっとアピールしていかないといけない」、守備についても「自分としても不安が残る部分はあるのでシーズン始まるまでに少しでも潰していけるように引き続き練習していきたい」と気を引きしめた石塚選手。

一方、自身の成長した点については体作りをあげ、「体作りは1年間通して成長できたと思います。体大きくなっても瞬発的に使えるかに切り替えるトレーニングをしているのでそういったところを含めて引き続き継続的にできたらなと思います」と話しました。

最後に「チームとしてもリーグ優勝日本一目指して今シーズン戦っていきます。僕も一番若いのでチームに勢いつけられるようにまずは開幕一軍目指してこのキャンプでアピールできるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします」と意気込みました。