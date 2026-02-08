¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡Î×»þ¥³¡¼¥Á¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤òà½Ï¹Íá¡©¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤È¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£¸Æü¤Ë¡¢µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£³¥¯¡¼¥ë½éÆü¤Î£±£°Æü¤«¤é£±£²Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëµåÃÄ£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ê´¨ÇÈ¤Ë¤è¤êºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£µÅÙ¤È¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¤Ç°ìÈÖ¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤«¤é¤Î²°³°µå¾ì¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤â°ìÉôÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¸ÄÊÌÎý½¬¤Ï²°Æâµå¾ì¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥±¥¬¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¡ÊÂè£³¥¯¡¼¥ë°Ê¹ß¤â¡ËÂ³¤±¤Æ¡£¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ´¤¯»þ¤ÏÈ´¤¤¤Æ¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂè£²¥¯¡¼¥ë¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡Âè£³¥¯¡¼¥ë¤«¤é¾¾°æ»á¤¬Î×»þ¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Êà¥´¥¸¥éá¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤Ï²°³°µå¾ì¤ËÉß¤«¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤ËÅÐ¾ì¡£´ÑµÒ¤ÎÂç´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤È¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ËÉ÷Á¥¤È¤«¡ÊÆþ¤ì¤Æ¡Ë¤µ¡×¤ÈàÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥óá¤â¹Í°Æ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¾°æ»á¤Ë¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤É¤·¤É¤·¼ÁÌä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£Ê¹¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤ÈµÛ¼ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¾°æ»á¤Ø¤Î¼ÁÌä¹¶¤á¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£