2月1日に84歳でこの世を去った、国際ジャーナリストで作家の落合信彦氏。2月4〜5日、親族と近しい関係者が参列するなか、納棺式・葬儀が東京都内の教会で執り行われた。その納棺式終了後、息子の落合陽一氏（38）がインタビューに応じ、子供の頃に見ていた父の姿や、父から受け取ったバトンについて語ってくれた。【前後編の後編。前編から読む】

教会の受付には、信彦氏が英国のマーガレット・サッチャー元首相をはじめとする世界の要人にインタビュー際の写真などが飾られ、参列した人々にあらためて故人の偉大な業績を印象づけていた。

陽一氏へのインタビューの場となった会議室のテーブルには、故人の著作が並んでいた。文庫化されたものを含めると生涯で270作品を超え、累計発行部数2000万部以上。代表作と言えるものだけでも十指に余るが、なかでも多くのファンの印象に残っている作品の一つが『狼たちへの伝言』（1988年）だろう。

「『狼たちへの伝言』、みんな好きですよね。その時代──日本が元気だった1980年代から1990年代は『狼』の時代だったんだなって思います。

実は、私は『狼』より猫のほうが好きなんです。気ままさと狩猟性があって、ゆるくフゴフゴいっている猫。私はそんな感じの世界を生きているんですが、やはりその時代ごとに影響力を持っているということはすごく大切なこと。父の本を読んでくださっていた人たちが生きた時代とともに、『狼』の父は生きたんだなって感じています」（陽一氏。以下同）

最初で最後の親子共著となった『予言された世界』では、その『狼たちへの伝言』の中にあった「戦争はいつだって老人が始め、若者が犠牲になる」というフレーズについて紹介されていた。いま世界では各地で銃弾が飛び交い、約40年前に父が予見し懸念していた"世界の混沌"が現実のものになっている。

時代は繰り返すので、『戦争を老人が始める』っていうのは、いまでもほぼ変わってないんですね。ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルとガザもそうでしょ。権力者はだいたい年配者っていうことなのかもしれないけど。

「その言葉はハーバート・フーヴァー第31代米大統領の1944年の共和党大会スピーチにあった〈Older men declare war. But it is the youth that must fight and die.（年配者が宣戦布告する。しかし、戦わなければならず死ぬのは若者だ）〉というフレーズがもとになっていると思うんです。

アフリカでホモ・サピエンスが出てきて20万年ぐらいですけど、そんなに大きく変わってないわけで。そう考えると時代は繰り返すし、技術は進んでも人間性はそんなに変わらない。

今、父の本を読んでるんですよ。30年前もそうだなって思うこともあれば、100年前もそうだなと思うこともあります。いまは戦前みたいな状況だと言われているし、そういった流れの中で父が書いた時代を振り返ってみるのもいいのかなと思います」

目撃した「落合信彦・豪快伝説」の事実

著書の中では、留学にあたって英語を勉強するために、「英語の辞書を1ページ覚えたら、破いて食べた」という一節があった。その話を向けると、陽一氏は笑顔を見せた。

「親父が、うちで辞書食うの見たことありますね。『辞書は食って覚えるんだよ』って言われて、『はあ』って言ってたら、その場でビリッて破って食ったってことがあって。『うわー、この人辞書食うんだ』って思ったことがあります。

あとうちの親父が留学時代に得意だった、『タバスコの一気飲み』ってやつがあって。僕が小2か小3ぐらいの時に、レストランのタバスコを一気飲みする父を見て、本当にいきなりするのか……！って思ったことがあります」

著書以外にも数々の豪快伝説を残した父。分野は違えど"表現者"である親子だが、受け取った"バトン"のようなものはあるのだろうか。

「うちの親父って特技が『締め切りを守ること』でした。あれは俺には全然真似できなくて。だいたい私の場合は締め切り過ぎても書いたり作ったりしてるから……万博のパビリオンも4月13日オープンで、『よし、満足行った』って思ったのは9月でしたからね。

僕もそろそろ30代後半。うちの親父がバリバリ書き出したのたぶん40手前ぐらいだから、そろそろ自分もきっちりやろうと思ってます」

──世の中の人を驚かせたり、楽しませたりするという意味では、バトンを受け継いでいるのでは？

「メディアアートっていう意味ではそうですね。世の中の人が見たことない、感じたことないものを作ったりとか、発明されたことないものを作ったりとか、新しい原理で動くものを作る、新しい発想で何かやるっていう意味では大きく影響を受けていると思います」

父の訃報の後、陽一氏のSNSには多くのファンから追悼の声が寄せられていた。〈お父様の本をたくさん読み影響を多大に受けました〉〈そのチャレンジ精神に感化され「自分も国際舞台で活躍したい」と思いました〉──数え切れないほどのコメントが溢れている。

「うちの親父の本がきっかけで留学しましたとか、海外で働いていますっていう人がとても多くて。その人たちのXを見ると、だいたい40代後半から50代ぐらい。親父がガツガツ活動してた時期に影響を受けた（当時の）10代後半の人たちが、アメリカやアジアで働いていたり。それにびっくりしました。

世界中からお悔やみが来ていることを考えると、やはり親父の本を読んでくれた人が世界に出て、世界中からちゃんと父を見送ってくれてるんだなと思いますね」

インタビュー直前、編集部に落合氏のファンからの一通の封筒が届いていた。

当時、落合氏に背中を押された若者たち

手紙には「落合先生に背中を押されて、アメリカに留学し、国際的な仕事に従事しました」「尊敬の思いから息子に信彦という名前を授けました」と記されていた。その場で陽一氏に読んでもらった。

「おぉ……ありがとうございます。これも、アメリカに行って成功した人だと思いますけど、そうやって親父に背中を押された方、世界中に行った方の人生が豊かであったらいいなって思っています。

あの激動の時代に世界に出ていって、ちゃんと生きた人たちは、僕に語りかけてくれる人だけかもしれないけど、みんな自己肯定感が高い、素晴らしい人生を歩んでいるなって思うところがあるんです。

そういった意味では、みなさんの人生の一助になれたんだったら、うちの親父は本望だったんだろうな。僕としても、ぜひ親父に背中を押された方が、これからも実り多き人生を過ごされることを祈っています。うちの親父も最後までそんなことを言ってたような気がしますね」

陽一氏は、自身のnoteの中で、〈納棺式は父をタイムカプセルに詰める作業、告別式は記号になった父に別れを告げる作業、荼毘にふす火葬の過程は父の質量を還して質量なき父に保存する作業だなと思いながら感じ入っておりました〉と記した。

偉大な父は神のもとに召され、この世から「質量」はなくなった。しかしその熱量は、いまも世界中に散らばったファンたちの心を燃やしている。

写真＝太田真三