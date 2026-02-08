今日8日(日)午後からは雪の中心が札幌を含む道央となるでしょう。明日9日(月)にかけて多い所で30〜40センチの大雪となるおそれがあります。札幌市中心部でも20センチ前後の雪となり、明日朝の交通機関に影響の出る可能性もあります。明日の通勤・通学は時間に余裕を持つとよさそうです。雪は明日午後には弱まる所が多くなる見込みです。

午前は道北が雪の中心 午後は道央に雪の中心が移る

今日8日(日)は、北海道の西海上には小さな低気圧があり、ゆっくりと南下しています。低気圧の周辺には雪雲が集まっている所があり、今日に入ってから正午までの12時間で降った雪の量が、最も多い留萌地方の初山別で20センチに達するなど、道北を中心に降り方が強まりました。



午後になると雪の中心は次第に南に移り、午後1時までの1時間で降った雪の量は石狩地方の厚田で5センチ、午後2時までの1時間で降った雪の量は石狩地方の石狩で7センチなど、道央で降り方が強まってきました。



札幌では午前中は晴れていましたが、午後になると雪が降り出し、急に雪の降り方が強まって雪だけで見通しがやや悪くなるほどとなりました。午後3時までの1時間で降った雪の量は2センチを観測しました。

明日9日にかけて断続的に雪 朝の交通機関に影響の出るおそれも

今夜から明日にかけては、道央を中心に雪が降り続くでしょう。今年に入ってからこれまで何度も大雪に見舞われている札幌でも、再び大雪となりそうです。



明日明け方までの24時間に降る雪の量は、石狩地方や後志地方の多い所で40センチ、その後、明日明け方からの24時間で降る雪の量は石狩地方の多い所で20センチの予想です。札幌市中心部付近でも明日朝までに20センチ前後の雪となるおそれがあります。中心部以外の地域では30センチ前後に達する可能性もあります。



明日朝は雪かきが必要となるくらいの雪で、交通機関にも影響の出る可能性があります。明日朝の通勤・通学は時間に余裕を持った方がよさそうです。札幌では長引けば明日昼頃まで雪が続くでしょう。



明日午後になると次第に雪の降る地域は変わっていく見込みです。なお、道東方面は明日にかけて割合晴れて、風も弱く穏やかに経過するでしょう。