こんなものも合うんだ！旨みが爆上がりする「味噌汁の意外な具」

味噌汁は日本人のソウルフード。日々の食事に欠かせないという人も多いことでしょう。今回は、入れるとコクや旨みが爆上がりする意外な具材をフィーチャーします。

▼カニカマで旨み＆彩りアップ

サラダにしたり、そのまま食べたりすることが多いカニカマですが、味噌汁に入れても美味。いいだしが出て、何杯でもおかわりしたくなる味わいです。

▼酸味がたまらないトマトジュース

トマトジュースを入れた味噌汁は、甘じょっぱくてクセになるおいしさ。トマトの酸味が食欲をそそります。洋風イメージが強いけれど、和献立にもぴったり。

▼ソーセージが大活躍

意外な組み合わせですが、じつはこれが絶品。豚汁ならぬソーセージ入りの味噌汁は、ボリュームたっぷりで腹持ちがいいのも嬉しいところです。

▼汁まで活用！サバ缶

サバ水煮缶がいい仕事をしてくれます。缶汁も残さず使うのがおいしさの秘密。具だくさん＆食べごたえ抜群で、おかずが少ないときでも大満足すること間違いなしです。

▼揚げ玉で味を格上げ

入れるのは揚げ玉とねぎの2種類。やわやわになった揚げ玉から旨みがたっぷり出て、とろけるおいしさに。冷めにくいので、寒い冬でもぽかぽか温まる〜。





えっ、こんなものが合うの？ と驚いたかたも多いかもしれません。どんな具材でも受け入れてくれる懐の広さが味噌汁の魅力。ほかにもステキなアレンジが見つかったら、ぜひ投稿してください。（TEXT：森智子）

画像提供：Adobe Stock