こんなものも合うんだ！旨みが爆上がりする「味噌汁の意外な具」
味噌汁は日本人のソウルフード。日々の食事に欠かせないという人も多いことでしょう。今回は、入れるとコクや旨みが爆上がりする意外な具材をフィーチャーします。
▼カニカマで旨み＆彩りアップ
サラダにしたり、そのまま食べたりすることが多いカニカマですが、味噌汁に入れても美味。いいだしが出て、何杯でもおかわりしたくなる味わいです。
▼酸味がたまらないトマトジュース
トマトジュースを入れた味噌汁は、甘じょっぱくてクセになるおいしさ。トマトの酸味が食欲をそそります。洋風イメージが強いけれど、和献立にもぴったり。
▼ソーセージが大活躍
意外な組み合わせですが、じつはこれが絶品。豚汁ならぬソーセージ入りの味噌汁は、ボリュームたっぷりで腹持ちがいいのも嬉しいところです。
▼汁まで活用！サバ缶
サバ水煮缶がいい仕事をしてくれます。缶汁も残さず使うのがおいしさの秘密。具だくさん＆食べごたえ抜群で、おかずが少ないときでも大満足すること間違いなしです。
▼揚げ玉で味を格上げ
入れるのは揚げ玉とねぎの2種類。やわやわになった揚げ玉から旨みがたっぷり出て、とろけるおいしさに。冷めにくいので、寒い冬でもぽかぽか温まる〜。
えっ、こんなものが合うの？ と驚いたかたも多いかもしれません。どんな具材でも受け入れてくれる懐の広さが味噌汁の魅力。ほかにもステキなアレンジが見つかったら、ぜひ投稿してください。（TEXT：森智子）
画像提供：Adobe Stock