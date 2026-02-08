巨人に新加入した育成の板東湧梧投手（３０）が８日、２軍宮崎キャンプで実戦形式のライブＢＰに登板した。１軍が練習する木の花ドームから阿部監督も視察に訪れる中で、小林誠司捕手とバッテリー。体感温度マイナス６度という条件下で、岡田、湯浅とぞれぞれ４打席ずつ、打者のべ８人に対して１安打１奪三振とアピールした。フォーク、カーブ、ツーシーム、カットボールも使い「緊張しましたけど攻めていこうと。全体的にゾーンには投げられた。やりたいこと、今できることはできたかなと思います」と振り返った。

阿部監督とはグラウンド上でガッチリ握手。「初めてごいさつをさせていただいて、『頑張れよ』と。僕の中であまりいいピッチングを見せられなかったんですが、『頑張ります』と（返して）」とさらなるアピールに燃えた。

終了後は「もっとできる」とライブＢＰで出た反省を生かしブルペンに直行した。極寒の中、フォームを固める意図で８１球の熱投。この日もソフトバンク時代から師事する久保康生巡回投手コーチにマンツーマン指導を受け「自分でも（移籍当初）見てもらった時に『今のままじゃ無理だな』と思ったので。かなり自分の中で意識を変えてやっています」と右腕。「自分の中で見つかっていく部分、感覚的に良くなっている部分が日に日に出てきている。これを引き続きやっていって実戦で『１軍でも通用するんだぞ』ってところを見せて支配下を勝ち取りたいと思います」と意気込んだ。

ソフトバンクでは通算１１４登板で１０勝１セーブ。過去２年は分厚い選手層にも阻まれ１軍登板なしに終わり、昨季終了後に戦力外通告を受けた。巨人のユニホームを着てプレーする日々には「楽しいです。自分は１回野球人生が終わったと思ったので。（１月の）自主トレでは自分の殻の中で、なかなかやってるつもりでも抜け出せない、うまくいってない部分が大きかった。久保さんにマンツーで教えてもらった時に、何か抜けていけそう、自分でこの殻を破れそうだなって。日々、楽しいですね」と充実感を漂わせた。

昨季は２軍ウエスタン・リーグで９勝２敗。最優秀防御率と最高勝率を獲得していた。