阪神などで活躍した元プロ野球選手・糸井嘉男氏（44）が8日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。これまでで最も高い買い物をすぐに手放した驚きの理由を明かす場面があった。

糸井氏は「高級グルメをかけて私物をLINE査定」企画で、にしたんクリニックやイモトのWiFiなどを運営するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長、元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄とともに出演した。

現役時代の最高年俸が4億円超、18年のプロ野球人生で総額50億円以上となる糸井氏。森から「今までで一番高い買い物は？家以外で」と聞かれた糸井氏は「家以外…車ですかね。ランボルギーニっていうのを買ったんです」と告白。「頑張って頑張って買ったんですけど、5000万（円）ちょっとぐらいですかね」と明かした。

進行の河出奈都美アナウンサーは「そのランボルギーニはどのぐらい乗られていたんですか？」と質問。糸氏氏は「それがね、狭いんですよ。肩（幅）が広いでしょ、まあ、入りにくくて。ほんとに狭いんです」と肩幅が広い糸井氏には乗りにくかったそうで、「走行距離500メートルぐらいで売りました」とぶっちゃけ。共演陣を驚かせた。