シーホース三河が北海道との大接戦を制す…西田優大とガードナーが20得点、レイマンが値千金の勝ち越し弾

2月8日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第22節Game2が開催。シーホース三河がレバンガ北海道との激闘を95－91で制し、アウェーの地で貴重な連勝を果たした。

前日行われたGame2を97－75で制した三河。この日は第1クォーターから激しい点の取り合いとなるなか、ダバンテ・ガードナーや西田優大の得点で26－25と三河がわずかにリードして最初の10分を終える。しかし、第2クォーターに入るとジャリル・オカフォーやジョン・ハーラーを中心に攻める北海道に主導権を奪われ、43－49と6点ビハインドで試合を折り返した。





［写真］＝B.LEAGUE

後半、三河は角野亮伍の3ポイントなどで追い上げを見せるが、北海道のドワイト・ラモスを止めきれずリードを奪えない。それでも73－68で迎えた最終クォーター、三河の猛攻が始まる。角野や久保田義章、長野誠史の3ポイントなどで点差を詰めると、一進一退の攻防に。残り38秒には北海道のジョン・ハーラーがファウルアウトとなるなか、三河の長野がフリースローを沈めてリードを奪う。

試合終了間際、ドラマが待っていた。残り18秒に北海道の富永啓生が逆転の3ポイントを沈めるも、直後に三河の西田が再び3ポイントを決め返し91－89。残り3秒、北海道はオカフォーのダンクで91－91の同点に追いつくが、三河はタイムアウト明けのプレーでジェイク・レイマンが素早く得点して勝ち越しに成功する。さらに直後のスローイン、須田侑太郎がラモスからスティールし、そのまま終了のブザーとともにレイアップを沈めて勝負あり。怒濤の終盤を制した三河が95－91で勝利を手にした。







三河は西田とガードナーがともに20得点をマーク。角野が15得点、レイマンと長野が10得点を挙げた。

一方の北海道は、オカフォーがゲームハイの27得点に加え8リバウンド5アシストと奮闘。ラモスが19得点、ハーラーが16得点12リバウンド、市場脩斗が13得点を挙げたものの、惜しくも勝利には届かなかった。

■試合結果



レバンガ北海道 91－95 シーホース三河（@北海きたえーる）



北海道｜25｜24｜24｜18｜＝91



三 河｜26｜17｜25｜27｜＝95

【動画】北海道vs三河 劇的展開のラスト30秒