“勝ち組”も“失速組”も推移クッキリ…熾烈さ増す韓国新人アイドル界の序列争い

韓国の新人アイドルグループをめぐる評価が、短期間で大きく入れ替わりつつある。

【写真】“見せパン”に全身シースルー…過激さ増す韓国女性アイドル衣装問題

韓国企業評判研究所が最近発表した今年2月の新人アイドルグループ「ブランド評判」ランキングでは、1位がALPHA DRIVE ONE、2位がILLIT、3位がTWSとなった。

同研究所のビッグデータ分析によると、2026年2月のブランド関連ビッグデータ量は前月比15.50％増加しており、新人グループに対するオンライン上の関心が引き続き高まっている状況が確認されている。

今回の結果で特に目立ったのが、新人市場の序列が大きく動いた点だ。

上位3組はいずれも前月から指数を伸ばしているが、なかでもALPHA DRIVE ONEの伸び幅が際立っている。1月のブランド評判指数は41万3948ポイントだったが、2月には122万6510ポイントまで上昇し、約3倍に迫る伸びを記録した。ILLIT（103万3591→120万6568）とTWS（107万3422→112万4412）も上昇しているが、増加率という面ではALPHA DRIVE ONEが突出している。

ALPHA DRIVE ONE（写真提供＝OSEN）

順位の推移を昨年12月から追うと、新人市場の流動性の高さがより鮮明になる。ALPHA DRIVE ONEは12月時点で10位だったが、1月に8位へ浮上し、2月には一気に1位まで上り詰めた。

急浮上の背景には、音楽活動での実績と市場内での存在感が、そのままブランド評価に反映された側面があるとみられる。アルバム市場が停滞局面にあるとされる中、1月12日にリリースしたデビューアルバム『EUPHORIA』が初動144万枚を記録し、地上波3局すべての音楽番組で1位を獲得した点は、新人グループとしては異例の成果といえる。

ILLIT（写真提供＝OSEN）

さらに、サバイバルオーディション番組を通じて、デビュー前からメンバーの実力やストーリーが共有されていたことも、デビュー直後の爆発的な反応につながったと分析される。実績と物語性が重なったことで、短期間でブランド評判を大きく押し上げた構図だ。

TWS（写真提供＝OSEN）

一方で、昨年12月に1位だったKiiiKiiiは、1月に3位、2月には6位へと順位を落としており、評価が短期間で大きく変動している状況も見て取れる。12月時点でトップ5だったグループのうち、CORTIS（12月2位→2月4位）やHearts2Hearts（3位→5位）が上位圏を維持していることを踏まえると、KiiiKiiiの下落は相対的にも目立つ動きといえる。

順位下落の背景には、市場環境とグループを取り巻く状況の双方が影響している可能性がある。1月26日にリリースした2ndミニアルバム『Delulu Pack』は、HANTEOチャート基準の初動売上（発売後1週間）が約4万1000枚にとどまり、前作の約5分の1の水準となった。

K-POPアルバム市場全体の冷え込みという環境要因も影響したとみられる一方、ライブ配信中の発言をめぐる論争が起きた後、十分な説明や対応が示されないまま新作リリースを迎えた点が、ファン心理に影響した可能性も指摘されている。ブランド評判は音楽成績だけでなく、話題性やイメージ変化も反映される指標であるため、こうした複合的要素が順位変動に直結したと考えられる。

KiiiKiii（写真提供＝OSEN）

今回のランキング推移からは、新人グループのブランド評価が、音盤や音源といった数値的実績に加え、デビュー前後のストーリー性や話題性、さらには論争を含む空気感までも短期間で反映されやすい構造であることが浮き彫りになった。ALPHA DRIVE ONEの急浮上とKiiiKiiiの下落は、その対照的な事例といえる。

とはいえ、新人市場は流動性が極めて高いだけに、また数カ月単位で序列は大きく変化することだろう。今回の結果もあくまで通過点に過ぎず、今後の勢力図がどのように変化していくのか、引き続き注目される。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）