前半だけでハット達成のエリソン。（C）SOCCER DIGEST

写真拡大

　キックオフから25分までに三度、ネットを揺らした。

　川崎は２月８日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で柏とホームで対戦している。

　開始６分にPKで先制点を挙げたエリソンは、11分に左足のシュートで確実にフィニッシュ。さらに25分、味方の縦パスに反応し、今度は右足で流し込む。
 
　前半だけで圧巻のハットトリック。ネット上では「エリソンばけもん」「エリソンつよすぎ」「えぐすぎやろがぁい」「ヤバすぎる」「大爆発しとる」「25分でハットまじかよ」といった声があがっている。

　26歳のブラジリアンが開幕戦でいきなり躍動している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】イトタツのドリブルをかっさらって２点目！ さらに右足でハット達成！

 