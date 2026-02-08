川崎エリソン「ヤバすぎる」。わずか25分間でハット達成！「ばけもん」「大爆発しとる」などファン絶賛！
キックオフから25分までに三度、ネットを揺らした。
川崎は２月８日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で柏とホームで対戦している。
開始６分にPKで先制点を挙げたエリソンは、11分に左足のシュートで確実にフィニッシュ。さらに25分、味方の縦パスに反応し、今度は右足で流し込む。
前半だけで圧巻のハットトリック。ネット上では「エリソンばけもん」「エリソンつよすぎ」「えぐすぎやろがぁい」「ヤバすぎる」「大爆発しとる」「25分でハットまじかよ」といった声があがっている。
26歳のブラジリアンが開幕戦でいきなり躍動している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イトタツのドリブルをかっさらって２点目！ さらに右足でハット達成！
