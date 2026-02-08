卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は7日、中国・海口市で男子シングルス準決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）が同20位の戸上隼輔（井村屋グループ）と対戦。ゲームカウント4－1で張本智が勝利し、決勝進出を決めた。

■意地を懸けたぶつかり合いに

今大会、張本智はグループステージを2位で通過したものの、決勝トーナメントに入ってからは1ゲームも落とさずにベスト4進出。安定感のある戦いぶりで準決勝へと駒を進めた。一方の戸上は、グループステージ3連勝に加え、準々決勝では世界ランキング2位の林詩棟（中国）を相手にフルゲームの末に逆転勝利。日本勢同士による注目の準決勝対決が実現した。

第1ゲームでは、立ち上がりに戸上が鋭い攻めを見せて2－5とリードを奪うと、中盤以降も張本智の反撃を許さず、着実にポイントを重ねていく。ゲームポイントを握った場面ではサービスエースを決め、6－11でこのゲームを先取。幸先の良いスタートを切った。

第2ゲームでは、張本智が台上プレーを軸に効果的にポイントを重ね、4－1と主導権を握る展開に。その後、戸上もフォアの強打を決めるなど反撃を試みたが、終盤に再び流れを引き寄せた張本智が11－6で取り切り、ゲームカウントをタイに戻した。

第3ゲームでは、戸上が3連続ポイントで先手を取り、張本智のブロックをかいくぐって2－5とリードを広げた。しかし、張本智も安定した守備から流れを引き戻し、5－5と同点に追いつくと、続く1本も奪って逆転に成功。ラリーでも主導権を握り、8－6からは戸上のフォア強打をカウンターで沈める場面も。9－7で張本智がタイムアウトを要求すると、その後は戸上の反撃を封じ、11－9でこのゲームを取り切って、ゲームカウントで逆転した。

第4ゲームでは、互いに点を取り合う接戦の中、戸上がわずかにリードを保ったまま中盤へ。しかし、張本智が連続ポイントで7－7と追いつくと、続く1本はネットインで張本智が逆転。戸上は7－8の場面でタイムアウトを要求した。タイムアウト明け、戸上はサービスをミスすると、そのまま張本智が流れを握った。最終的に11－7でこのゲームを取り切り、ゲームカウント3－1と王手をかけた。

第5ゲームでは、後がない戸上が強烈なフォアハンドを決めるなどして、1－4とリードを奪う。しかし、張本智が粘り強いラリーから連続ポイントを重ねて逆転に成功。5－4からは、戸上のフォアを見事なカウンターで返すなど、対応力の高さを見せた。戸上も8－8と食らいつく粘りを見せたが、張本智がマッチポイントを握ると、そのまま11－8で押し切り、ゲームカウント4－1で勝利を収めた。

日本人対決を制した張本智は、同日行われる決勝で世界ランキング1位の王楚欽（中国）と対戦する。一方、敗れた戸上は張佑安（台湾）との3位決定戦に回ることとなった。