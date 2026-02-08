「練習試合、日本ハム４−８阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）

阪神が今年初めての対外試合に臨んだ。新外国人のキャム・ディベイニー内野手は初回に来日後初安打となる中前打を、達からマーク。ただ、四回２死一、三塁の守備では後逸で同点に追いつかれるミスもあった。

ヤクルトから現役ドラフトで移籍した浜田太貴外野手は、四回２死で畔柳から左翼への先制ソロを放った。これが今季対外試合チーム１号。先乗り自主トレのシート打撃では宜野座１号、４日のシート打撃でもチーム１号を放っており、また一発でアピールした。六回には生田目から左前打も放った。

浜田と同じく左翼の定位置を狙う高寺望夢内野手も負けじと結果を残した。五回先頭で逆風の中、山本から右翼へのソロをマーク。六回２死二塁では適時左前打も記録した。

途中出場した育成の嶋村麟士朗捕手は、六回２死一塁で左翼超えの適時二塁打を放ちアピールした。

先発の茨木秀俊投手は２四球を与えるも２回１安打無失点と粘りの投球。２番手の門別は２回２安打１失点（自責０）。ローテ入りを目指す高卒４年目の２人が奮闘した。４番手の椎葉は１回６安打６失点と大炎上した。