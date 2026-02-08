元RIZINガールの33歳モデル、4年前の結婚＆第1子出産を報告「どのタイミングでどう報告すべきかわからず…」【報告全文】
元レースクイーンでRIZINラウンドガールも務めたモデルの久保田杏奈（33）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。4年前に結婚していたこと、先日第1子を出産したことを報告した。
【写真】圧巻のスタイル＆美しさ…元RIZINガールの33歳モデル・久保田杏奈、4年前の結婚＆第1子出産を報告
久保田は赤いドレスの写真などとともに【ご報告】と題し、「かねてよりお付き合いしていた方との婚姻届を約4年前に提出しております」と報告。「お相手は高校の同級生で、私のお仕事に全く関係のない会社員の方です。大きすぎる心で私の全てを軽々と受け止めてくれて、こんな私が良いと言ってくれるなんだか少し変わった人です」と明かした。
続けて「加えてもう一点、ご報告があります。先日、第一子を出産いたしました。母子共に健康で、すでに退院しております。無事に産まれるまで妊娠のご報告は控えさせていただき、関係者の一部の方にしかお伝えしていませんでした。ご無礼をお許しください。復帰については春〜初夏を目指しております」と伝えた。
結婚、出産についてこれまで公表しなかったことについては、「報告が遅れ、数年間隠していたこと、本当に申し訳ありません」と謝罪し「婚姻届の提出、挙式、住み始めなど、全てがバラバラで1年半ほどかかったため、どのタイミングでどう報告すべきかわからず数年経ってしまいました。今回のタイミングを逃したら、皆様にずっと嘘をつき続けることになってしまうと思い、このタイミングでご報告させていただきました」とその理由を告白した。
そして「一人の人間としても、一人の活動者としても、より一層精進して参ります。今後とも何卒よろしくお願いいたします」とまとめた。
■報告全文
【ご報告】
関係者の皆様へ
応援してくださっている皆様へ
いつもありがとうございます。
私事で大変恐縮ですが、ご報告があります。
かねてよりお付き合いしていた方との婚姻届を約4年前に提出しております。
お相手は高校の同級生で、私のお仕事に全く関係のない会社員の方です。
大きすぎる心で私の全てを軽々と受け止めてくれて、こんな私が良いと言ってくれるなんだか少し変わった人です。
加えてもう一点、ご報告があります。
先日、第一子を出産いたしました。
母子共に健康で、すでに退院しております。
無事に産まれるまで妊娠のご報告は控えさせていただき、関係者の一部の方にしかお伝えしていませんでした。
ご無礼をお許しください。
復帰については春〜初夏を目指しております。
報告が遅れ、数年間隠していたこと、本当に申し訳ありません。
婚姻届の提出、挙式、住み始めなど、全てがバラバラで1年半ほどかかったため、どのタイミングでどう報告すべきかわからず数年経ってしまいました。
今回のタイミングを逃したら、皆様にずっと嘘をつき続けることになってしまうと思い、このタイミングでご報告させていただきました。
今後の活動内容については、多少の影響は出てしまうと思いますが、変わらず続けさせていただきたいと考えております。
復帰まで温かく見守っていただけたら幸いです。
一人の人間としても、一人の活動者としても、より一層精進して参ります。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
最後に、ファンクラブ会員の皆様へ
今まで私の公表タイミングを待ってくださり、そして何一つ変わらず支えてくださり、本当に本当にありがとうございます。
久保田杏奈
【写真】圧巻のスタイル＆美しさ…元RIZINガールの33歳モデル・久保田杏奈、4年前の結婚＆第1子出産を報告
久保田は赤いドレスの写真などとともに【ご報告】と題し、「かねてよりお付き合いしていた方との婚姻届を約4年前に提出しております」と報告。「お相手は高校の同級生で、私のお仕事に全く関係のない会社員の方です。大きすぎる心で私の全てを軽々と受け止めてくれて、こんな私が良いと言ってくれるなんだか少し変わった人です」と明かした。
結婚、出産についてこれまで公表しなかったことについては、「報告が遅れ、数年間隠していたこと、本当に申し訳ありません」と謝罪し「婚姻届の提出、挙式、住み始めなど、全てがバラバラで1年半ほどかかったため、どのタイミングでどう報告すべきかわからず数年経ってしまいました。今回のタイミングを逃したら、皆様にずっと嘘をつき続けることになってしまうと思い、このタイミングでご報告させていただきました」とその理由を告白した。
そして「一人の人間としても、一人の活動者としても、より一層精進して参ります。今後とも何卒よろしくお願いいたします」とまとめた。
■報告全文
【ご報告】
関係者の皆様へ
応援してくださっている皆様へ
いつもありがとうございます。
私事で大変恐縮ですが、ご報告があります。
かねてよりお付き合いしていた方との婚姻届を約4年前に提出しております。
お相手は高校の同級生で、私のお仕事に全く関係のない会社員の方です。
大きすぎる心で私の全てを軽々と受け止めてくれて、こんな私が良いと言ってくれるなんだか少し変わった人です。
加えてもう一点、ご報告があります。
先日、第一子を出産いたしました。
母子共に健康で、すでに退院しております。
無事に産まれるまで妊娠のご報告は控えさせていただき、関係者の一部の方にしかお伝えしていませんでした。
ご無礼をお許しください。
復帰については春〜初夏を目指しております。
報告が遅れ、数年間隠していたこと、本当に申し訳ありません。
婚姻届の提出、挙式、住み始めなど、全てがバラバラで1年半ほどかかったため、どのタイミングでどう報告すべきかわからず数年経ってしまいました。
今回のタイミングを逃したら、皆様にずっと嘘をつき続けることになってしまうと思い、このタイミングでご報告させていただきました。
今後の活動内容については、多少の影響は出てしまうと思いますが、変わらず続けさせていただきたいと考えております。
復帰まで温かく見守っていただけたら幸いです。
一人の人間としても、一人の活動者としても、より一層精進して参ります。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
最後に、ファンクラブ会員の皆様へ
今まで私の公表タイミングを待ってくださり、そして何一つ変わらず支えてくださり、本当に本当にありがとうございます。
久保田杏奈