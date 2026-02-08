北斗晶、“手作り初挑戦”一晩寝かせた焼き豚披露「何でも作れて尊敬」「美味しい匂いが漂ってきそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】元プロレスラーでタレントの北斗晶が2月7日、自身のInstagramを更新。手作り初挑戦の焼き豚を披露した。
【写真】58歳元プロレスラー「食欲そそる色味」一晩寝かせた初挑戦の焼豚
北斗は「焼き豚 初挑戦！！角煮はよく作るけど…焼き豚は、面倒くさいからやらなかったけど…昨日のお昼に味付けして仕込んで一晩寝かせて、今日はじっくりオーブンで焼いてみました」とコメントし、オーブンの天板に並べた焼く前の豚肉や、焼き上がった焼き豚に野菜を添えて皿に盛りつけた写真を公開。「初めてにしては、まーまーいい出来。次は、もう少し味付けを変えて作ってみようかな〜」と感想を綴った。
また、「最後の写真は遠くから息子が撮ってくれてた昨日の写真」と記し、地面に座っている孫をのぞき込んでいる北斗の写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「美味しい匂いが漂ってきそう」「何でも作れて尊敬する」「ボリュームたっぷり」「盛り付けが綺麗」「食欲そそる色味」などと反響が寄せられている。
北斗と元プロレスラー・タレントの佐々木健介の長男・佐々木健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆北斗晶、手作り初挑戦の焼き豚公開
◆北斗晶の投稿に反響
