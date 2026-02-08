三上悠亜、美脚際立つバルーンミニスカ×ニーハイソックスのガーリー衣装に絶賛の声「スタイル抜群」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/02/08】タレントの三上悠亜が2月7日、自身のInstagramを更新。バルーンミニスカートのガーリーなコーディネートを披露した。
【写真】元セクシー女優「お人形さんみたい」と話題の美脚ショット
三上は雑誌「PECHE」（株式会社PECHE）の発売記念イベントに登場したことを報告し、「みんなチケット発売日も頑張って取ってくれて、今日も雪の中会いに来てくれて、たくさん愛感じました！」とファンに感謝。「今日の衣装も可愛かった」と記し、胸元と袖がシースルーの黒いトップスに白いバルーンミニスカートのガーリーな衣装を公開し、透け感のあるレースのニーハイソックスを履いた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「可愛すぎる」「すごく似合ってる」「スタイル抜群」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元セクシー女優「お人形さんみたい」と話題の美脚ショット
◆三上悠亜、ミニスカガーリーコーデ公開
三上は雑誌「PECHE」（株式会社PECHE）の発売記念イベントに登場したことを報告し、「みんなチケット発売日も頑張って取ってくれて、今日も雪の中会いに来てくれて、たくさん愛感じました！」とファンに感謝。「今日の衣装も可愛かった」と記し、胸元と袖がシースルーの黒いトップスに白いバルーンミニスカートのガーリーな衣装を公開し、透け感のあるレースのニーハイソックスを履いた美しい脚を見せている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「可愛すぎる」「すごく似合ってる」「スタイル抜群」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】