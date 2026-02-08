日向坂46金村美玖「寒いけどミニ丈」ショーパン×ブーツで美脚披露「脚長すぎ」「まっすぐで綺麗」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/02/08】日向坂46の金村美玖が2月7日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳日向坂46人気メンバー「さすがの美脚」圧巻スタイルのショーパンコーデ
金村は「寒いけどミニ丈」とコメントを添え、日向坂46の16thシングル『クリフハンガー』発売記念「リアルミート＆グリート」でのオフショットを多数公開。ショートパンツにニット、ロングブーツを合わせたスラリと美しい脚が際立つ全身ショットのほか、メガネをかけてしゃがむ姿や自身に贈られた祝花に囲まれた姿などを公開している。
また「シール交換もしたよ〜」と続け、数人でシール帳を開いて立体シールを交換している様子も併せて公開している。
この投稿は「脚長すぎ」「まっすぐで綺麗」「コーデ可愛い」「さすがの美脚」「寒いのにイベントありがとう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
