すばしっこく動き回る子猫ちゃんに、人間の赤ちゃんが翻弄されて…？赤ちゃん同士のやりとりが微笑ましすぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破し、「天使同士の触れ合い！」「はあー可愛いの詰め合わせだあ」「可愛すぎてずっと見てられますね」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：ゴミ収集場に捨てられていた保護子猫→人間の赤ちゃんと遊んだ結果…宝物のような『愛おしいやり取り』】

みんなメロメロ！

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』に投稿されたのは、子猫の「ゆめこ」ちゃんと赤ちゃんの微笑ましいふれあいの様子。ゆめこちゃんはゴミ収集所に捨てられドブに落ちたところを投稿主さんが救出、保護猫多頭飼いのご実家にて暮らしているのだといいます。

お膝に乗せればされるがまま、抱っこをするとカメラ目線で招き猫ポーズを決めてくれたりと、愛嬌たっぷり。とっても甘えん坊なゆめこちゃんに、ご家族みんながメロメロなのだそうです。

あれ？触れない！？

白血病陽性のため、他の猫さんたちと一緒に過ごすこともできないというゆめこちゃん。しかし、この日はお客様が。投稿主さんの息子さんである赤ちゃんと5歳の姪っ子ちゃんです。それぞれ猫さんと暮らし、接し方も心得ているとあって、優しいふれあいが始まりましたが…。

素早く動くゆめこちゃんを前に、赤ちゃんは触れそうで触れない状態に！追いかけて手を伸ばす赤ちゃんと余裕でかわすゆめこちゃんの姿は、まるで鬼ごっこ。あまりにも可愛らしい攻防に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

急接近したふたり

猫吸いも抱っこも上手な姪っ子ちゃんをはじめとしたご家族の助けを借りて、赤ちゃんはやっとゆめこちゃんに優しくタッチ。さらには猫吸いまでして、上手に頭も撫でていたそう。さすがは猫好き一家のサラブレッドです！

現在、ゆめこちゃんは『白血病を陰転させて姪っ子ちゃんのお家の子になる』ことを目標に、治療を行っている最中なのだといいます。そんな素敵な未来が訪れることを願わずにはいられませんね。

投稿には「ゆめこちゃん、みんなに愛されてますね♡」「坊っちゃんも優しくナデナデできてえらいね」「二人の攻防を見ているだけで癒される！！」といった声の他、「姪っ子さんたちと幸せな生活ができることを心から願っています」「奇跡を信じています」などの温かい声も多数寄せられました。

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』では、ご実家から来てくれたという3匹の猫さんと投稿主さんご家族の日常の様子が投稿されています。猫さんたちと赤ちゃんの愛らしい姿に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。