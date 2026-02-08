2月8日に投開票を迎えた衆議院総選挙。高市早苗首相が就任後わずか3か月で衆議院を解散し、戦後最短となる解散後16日での投開票となっている。立憲民主党と公明党が手を組み「中道改革連合」を結成するなど、選挙戦は波乱も多かった。

立憲民主党の前身となる旧民主党を立ち上げ、民主党政権時代には副総理・総理を歴任した菅直人・元首相（79）は、今回の選挙をどう見ているのだろうか。今年1月には「認知症を発症」と報じられた菅氏の体調はどのようなものなのか。

1月末、記者が菅氏のもとを訪ねると、「俺は全然そんなに変わってないんだよ」と元気そうな表情で応じた。その後、記者は伸子夫人（80）と菅氏と3人で、和食チェーン店で昼食をとる展開に。2人は鯛茶漬け定食と瓶ビールを飲みながら、現在の政治について語ったのだった--。

「今の高市政権についてどう思いますか」--食事を楽しむ夫妻に記者が単刀直入にこう聞くと、菅氏は苦笑いするような表情を浮かべながらこう答えるのだった。

「これはね、もう僕があれこれ言うことじゃないんだよ。イヤというほどやってきましたから、あとは若い世代が考えてくれればいいし、若い人がやったほうがいいんです。

高市さんは、簡単に言うと、ピンと来ないんですよ。彼女なりにやりたいこともあるんでしょうけど、それがなかなか明確に見えてこないというか。（中道は？）これもまた未知数だよね。ちょっと厳しく言えば、心配な面がありますよ」

物価高について聞くと、菅氏は「そうなの」とキョトンとした表情。すると伸子さんが話し始めた。

「物価が上がってるわよ。あなた買い物しないから分からないかもしれないけど、本当に上がってる。でもどうやって下げたらいいのかは、私もわからないんですよね。選挙したからって物価が下がるわけでもないですし。

政治には、今はもう夫よりも私のほうがちゃんと見てるし、怒ってると思います（笑）。引退してから、夫からは政治の話を全然されない。まあ、ニュースや新聞は見て読んでるんですけどね。自分が語る立場じゃないと思ってるんでしょうね」

「ミー・トゥー」

総理大臣時代、菅氏から「家庭内野党」と呼ばれた伸子さんの舌鋒は止まらない。高市氏の印象を聞くと、こう話すのだった。

「やっぱり人気ですよね。ああいうはっきりした物言いがいいんでしょうね。あとは、自民党のなかでも"チャレンジャー"として見られるのがいいんでしょうね。自民党は世襲政治家ばっかりじゃない。あとは高市さんは女性だし。その二つが彼女にとってはプラスに働いてるのかなと思うんだけど。

だけど私は不安です。トランプの隣でキャピキャピはしゃいでいた高市さんを見て、日本の総理大臣があれ？ と感じてしまった。解散だって、自分の政権を続けるためだけの解散ですよ。支持率は総理になった時が一番高いんです。やってるうちに下がるからっていうことだけの解散を、石破さんも岸田さんも、三代続けてやっている。これはまずいですよ」（伸子さん）

菅さんに話を振ると、「ミー・トゥー、として、俺のコメントとして使っちゃってよ」と苦笑いしながら話すのだった。

2人は定食と瓶ビールを完食すると、伸子さんは「買い物して帰るから、2人で先に帰っててください」と言う。家に向かって帰る菅氏の足取りはしっかりして、「そこのラーメン屋、いつも並んでるんですよ」と笑顔で記者に話すのだった。

「ここはいい街だよね、本当に。（玉川上水を指さして）ここで太宰治が亡くなったんだよね。真っ直ぐ行くと井の頭公園。1人で散歩したり、ラーメン食べにも行くんだよ。俺は大丈夫、元気だから。あの人（伸子さん）にもう任せてるんだから」（菅氏）

記者が礼を言うと、菅氏は何度もこちら側を振り返り、手を振って別れたのだった。

「若い世代が考えて」という菅氏の言葉を、国民は受け止めないといけないだろう。

