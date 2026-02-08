TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後3時58分に、波浪警報を輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町に発表しました。

加賀では9日明け方まで、能登では8日夜遅くから9日明け方まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□波浪警報
　9日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　8日夜のはじめ頃
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■小松市
□波浪警報
　9日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　8日夜のはじめ頃
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■輪島市
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くから9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■珠洲市
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くから9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■加賀市
□波浪警報
　9日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　8日夜のはじめ頃
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■羽咋市
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くから9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■かほく市
□波浪警報
　9日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　8日夜のはじめ頃
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■白山市
□波浪警報
　9日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　8日夜のはじめ頃
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■能美市
□波浪警報
　9日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　8日夜のはじめ頃
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■津幡町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■内灘町
□波浪警報
　9日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　8日夜のはじめ頃
　予想最大波高　6m

■志賀町
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くから9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■宝達志水町
□波浪警報【発表】
　8日夜遅くから9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　5m