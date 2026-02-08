【波浪警報】石川県・輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町に発表 8日15:58時点
気象台は、午後3時58分に、波浪警報を輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町に発表しました。
加賀では9日明け方まで、能登では8日夜遅くから9日明け方まで、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□波浪警報
9日明け方にかけて警戒
ピーク時間 8日夜のはじめ頃
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■小松市
□波浪警報
9日明け方にかけて警戒
ピーク時間 8日夜のはじめ頃
予想最大波高 6m
9日にかけて注意
■輪島市
□波浪警報【発表】
8日夜遅くから9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■珠洲市
□波浪警報【発表】
8日夜遅くから9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■加賀市
□波浪警報
9日明け方にかけて警戒
ピーク時間 8日夜のはじめ頃
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■羽咋市
□波浪警報【発表】
8日夜遅くから9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■かほく市
□波浪警報
9日明け方にかけて警戒
ピーク時間 8日夜のはじめ頃
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■白山市
□波浪警報
9日明け方にかけて警戒
ピーク時間 8日夜のはじめ頃
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■能美市
□波浪警報
9日明け方にかけて警戒
ピーク時間 8日夜のはじめ頃
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■津幡町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■内灘町
□波浪警報
9日明け方にかけて警戒
ピーク時間 8日夜のはじめ頃
予想最大波高 6m
■志賀町
□波浪警報【発表】
8日夜遅くから9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 5m
■宝達志水町
□波浪警報【発表】
8日夜遅くから9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 5m