アニメ作品「それが声優！」の萌咲いちご役や、「斗へ！スペースアテンダントアオイ」のアオイ役、「トニカクカワイイ」のアウロラ役などで知られる、声優の長久友紀さんが自身のインスタグラムを更新。

結婚と妊娠を公表しました。



【写真を見る】【 声優・長久友紀 】 「数年前より結婚しており、この度新しい命を授かりました」 ダブル幸せ報告 「お相手の方は一般の方で元々友人」



長久友紀さんは「数年前より結婚しており、この度新しい命を授かりました。」と、報告。



続けて「お相手の方は一般の方で元々友人だった事もあり、私のしょうもないボケにも笑ってくれたり、時にツッコミを入れてくれるとても楽しい方です。」と、綴りました。





そして「妊娠という初めての経験で体調の変化が激しく、日々希望と不安に満ちた生活を過ごしております。」そんな中、お仕事の調整をして下さった現場スタッフの皆様や共演者の方々、そして所属事務所の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。」と、記しました。







長久友紀さんは「今は安定期に入り、自身の体調と相談しながらできる範囲でお仕事を務めさせていただき、出産後は状況が落ち着き次第復帰させていただければと思っております。」と、投稿。









続けて「今後も皆様への感謝の気持ちを忘れず、 大好きなお仕事を真摯に続けさせていただきます。 これからも末長久、よろしくお願いいたします!!」と自身の名前にかけつつ、その思いを綴っています。







【 長久友紀さん プロフィール 】



誕生日：4月8日

出身地：兵庫県

出身校：青二塾大阪校28期

趣味：読書（漫画）、歌唱、ゲーム、メイク

特技：バレーボール

方言：関西弁、丹波弁







【担当：芸能情報ステーション】