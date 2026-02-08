ワンコが初めて人間のおへそを見たら…？まさかの反応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で93万2000回再生を突破。「おもろすぎるw」「愛おしい」「癒された」といった声が寄せられています。

【動画：初めて『人間のおへそ』を見た犬→ビビっていたので、お腹を動かしたら…思わず笑う光景】

ワンコが初めて人間のおへそを見たら…

TikTokアカウント「moppy_0522」に投稿されたのは、ダックスフンド×トイプードルのMIX犬「アル」くんが、生まれて初めて人間のおへそを見た時の反応です。

飼い主さんがお腹を見せると、「なんだお前！？」とばかりにおへそに向かって吠え始めたというアルくん。どうやらおへそを体の一部ではなく、飼い主さんのお腹に住みつく謎の生物だと思って怖がっているようです。

ビビりまくる姿に爆笑！

飼い主さんが息を吸ってお腹を膨らませると、アルくんは「こいつ、動いたぞ…！？」と警戒心MAXに。呼吸に合わせてお腹が動くたびに体をビクッとさせて、「ワンワン！ヴ～ッ」と必死に吠えたり唸ったりし続けていたそうです。まさかおへそを見ただけで、ここまでビビるとは…！可愛すぎる反応に、思わず笑ってしまいます。

しかしそのうちアルくんは「こいつには勝てない」と負けを認めたようで、おへそに吠えるのをやめたとか。そして最後にはペタッとうつ伏せになり、屈服の意を示したそうですよ。

この投稿には「可愛すぎる」「犬生1週目で愛しいw」「私のヘソも見せたい」「なんかスヌーピーっぽい等身」「犬に向かっておへそ出してる飼い主もかわいい笑」といったコメントが寄せられています。

甘えん坊なところも可愛すぎる

アルくんは飼い主さんのことが大好きで、お仕事をしている最中でも遠慮なく甘えてくるそうです。二本足で立ち上がってじっと見つめたり、飼い主さんの手や椅子に触れたりして、「構って～」とアピール。そんなアルくんの甘えん坊全開な姿が可愛くて、飼い主さんはお仕事どころではなくなってしまうのでした…。

飼い主さんはいつもお仕事を妨害されて困っているようですが、こんな風に素直に愛を伝えてもらえるのは幸せなことですよね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「moppy_0522」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。