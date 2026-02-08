神奈川県の補助金を活用しお得な料金を実現

小田急電鉄は、2026年3月の計5日間、「お得に旅する神奈川日帰りバスツアー第3弾」として、平塚や小田原エリアを巡るツアーを開催します。

【画像】スゴい..これが小田急の「異様におトクなバスツアー」の行程です

ツアー実施にあたっては、神奈川県の「かながわ観光連携エリア推進事業」の補助金を活用し、お得な料金を実現したとのこと。旅行代金は大人1人あたり1万800円（子ども1万300円）で、貸切バスは箱根登山バスとなります。

集合場所は伊勢原駅改札口（9時20分）。平塚の「すぎやまいちご園」では、約10品種のいちご食べ比べが予定されているほか、大磯では旧吉田茂邸をガイド付きで見学。昼食は早川漁港の海舟海鮮丼となり、小田原を代表する絶景ビーチ「御幸の浜」や「かまぼこ通り」、「一夜城ヨロイヅカファーム」などにも立ち寄る行程となっています。

出発日は2026年3月6日（金）、3月7日（土）、3月8日（日）、3月12日（木）、3月14日（土）の計5日間。申し込みは、小田急トラベルのウェブサイト「小田急まなたび」から受け付けるとしています。