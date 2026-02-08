◆バスケットボールＢ１リーグ第２２節 三河９５―９１北海道（８日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道が西地区の三河と対戦し、９１―９５で敗戦。今季初の３連敗を喫した。

第１クオーター（Ｑ）から自己最多タイ２７得点のＣジャリル・オカフォーを中心に攻め、前半を６点リードで折り返した。第３Ｑも立ち上がりからＳＧ／ＳＦドワイト・ラモスの４連続得点などで最大１４点リードを奪ったが、同点の第４Ｑ残り３秒から決勝点を許した。

攻守の中心選手であるＰＦケビン・ジョーンズが長期離脱中で、チームは今季初の３連敗。勝てば首位浮上のチャンスだったが手痛い敗戦となった。トーステン・ロイブルＨＣは「第４Ｑに起こったことは受け入れがたい。このチームはフリースローをもらうチームだと思うけど、第４Ｑは８対０というフリースローの数の違いがあった。自分たちのターンオーバーがいくつか続いて試合に響いたのはあるけれど、その原因はファールされているというのもある。一番最後のプレーを含めてオーバータイムに持って行くべきというところは自分たちのミスだと思うけど、そこになる以前の問題」とジャッジへの不満を口にした。